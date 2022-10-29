تخلص من الوزن الزائد وتناول هذه الأطعمة.. أبرزها البيض

فاطمة ياسر

-التفاح: هل ترغب في التخلص من الوزن الزائد ؟..هل تسعي لتحقيق أفضل المعادلات الصحية والتغذية للحصول علي جسم رشيق ومشدود؟..إذا عليك التعرف علي أفضل الأغذية التي تساهم بشكل كبير في مساعدتك لتحقيق حلمك وفقا لموقع “crowdyfan”. واحدة من الفواكه الأكثر استهلاكًا في العالم، فيحتل المرتبة الأولى في السلسلة الغذائية، ولذا نجد أن ما يقال عن تناول تفاحة واحدة يوميًا يغنيك عن الذهاب الطبيب صحيح، ولكن يمكن إضافة أن تناول واحدة من التفاح يفقدك الكثير من الوزن الزائد.