القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية فى مجال التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، نظمت القوات المسلحة دورة تدريبية مشتركة بمعهد المهندسين العسكريين مع الجانب الألمانى للعناصر المشاركة ضمن قوات حفظ السلام .

تضمنت الدورة تدريب عناصر المهندسين العسكريين القائمين بتنفيذ مهام البحث والتفتيش عن العبوات الناسفة المرتجلة من خلال المحاضرات النظرية والعملية لأحدث أساليب التعامل مع العبوات الناسفة، والتدريب على طرق إكتشافها بإستخدام أحدث أجهزة ووسائل البحث والتفتيش، وكذا تدريب عناصر الخدمات الطبية على الإسعافات الأولية الميدانية بأحدث الأساليب العلمية، وتنفيذ أعمال الإخلاء الطبى الجوى .

واختتمت الدورة بتنفيذ استعراض لما تم من أنشطة خلال فترة التدريب، والتى عكست مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة فى التدريب من مستوى راقى يمكنها من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار .

يأتى ذلك فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والألمانية فى العديد من المجالات العسكرية.