الزراعة: صرف وتمويل 234 مليون جنيه للمشروع القومى للبتلو ضمن "حياة كريمة"

كتبت ـ أسماء نصار

وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اعتماد 234 مليون جنيه لـ 471 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى رؤوس ماشية (8158) رأسا منها (7951 رأس عجول مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو، 207 رؤوس عجلات مستوردة عالية الإنتاجيه) وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين.

وصرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومى للبتلو حتى الآن أكثر من 7,3 مليار جنيه استفاد منها حوالى 42 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 473 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وأضاف الصياد، أنه تتم معاينات حظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعى المصرى او الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروه الحيوانية وبنسبة مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين لدراسة أى مشكلات محتملة على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها فى مهدها.

ومن ناحيته، قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن نسبة استرداد القرض تقترب كثيراً من المائة فى المائة، وذلك يدل على وعى المستفيدين فى استخدام وتوجيه القرض فيما خصص من أجله، وكذلك يدل على المتابعات الميدانية المكثفة على المستفيدين من المشروع.

وأضاف سليمان، أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو أقرب فرع بنك زراعى مصرى، أو بنك أهلى مصرى والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224).