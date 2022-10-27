وزير الزراعة: تحصين أكثر من 714 ألف رأس من الأغنام والماعز ضمن "حياة كريمة"

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى الاعداد المحصنة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة خلال الحملة بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالى 590 ألفا و326 رأس من الأغنام و123 ألفا و23 راس من الماعز حتى 25 أكتوبر الجاري.

كما أوضح التقرير أيضا انه تم تنفيذ 42 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية فى اعمال التحصين على مستوى الجمهورية، وعقد 570 ندوة ارشادية على مستوى 200 مركز و225 قرية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين وخطورة المرض وشروط الامن الحيوي.

كما أوضح أيضا انه تم ترقيم وتسجيل عدد 7 آلاف و858 رأس من الأغنام والماعز.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.