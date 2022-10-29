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الرئيس السيسي: المعايير المؤسسية لإدارة المشروعات أحيانا تكون معيقة للتقدم

السبت، 29 أكتوبر 2022 11:46 ص
الرئيس السيسي: المعايير المؤسسية لإدارة المشروعات أحيانا تكون معيقة للتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طموحات العمل فى القطاع الصناعى، قائلا: "قولت قبل ما أجي النهارده.. اعمل أنا مكتب لإدارة المشروعات الصناعية الجديدة.. واقعد على الحاجة لحد ما تخلص.. وأفضل أقول اعمل اعمل اعمل اعمل.. أقل خسارة وأقل خطورة من أني ما عملش حاجة لحد ما أدرس وأشوف.. بقول الكلام ده لينا كلنا.. للتجارة والصناعة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المتلقي الدولي الأول للصناعة: "بنتكلم عن معايير مؤسسية لإدارة العمل.. وقد تكون أحيانا معيقة للتقدم.. وحجم الضرر الناتج عنها.. قبل ما اجي قولت اعمل عندي مكتب.. واللى عنده مشروع بـ 100 مليون يجيلي على طول.. والدكتور مصطفي عمل كده.. ومش معناها أن الناس مش شغالة".

 


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