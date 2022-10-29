اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أكتوبر 2022 11:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يشهد تدشين مشروعات مبادرة تطوير الصناعة الوطنية "ابدأ"

السبت، 29 أكتوبر 2022 11:00 ص
الرئيس السيسى يشهد تدشين مشروعات مبادرة تطوير الصناعة الوطنية "ابدأ" الرئيس السيسى
كتب ـ محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح وتدشين بعض مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ".

 

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببذل كل الجهود بهدف إزالة العوائق أمام المستثمرين، قائلا: "الرخصة الذهبية لكل من يتقدم 3 شهور ونبذل جهد شوية مع المستثمرين ونراجع،  لو الأمور مشيت كويس ولقينا حجم الإنجاز مشجع نقدر نفكر نكمل 3 شهور تانية".

 

أضاف الرئيس السيسي خلال إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة: "بنشتغل عمل مؤسسى والتجارة والصناعة موجودة وهندى الرخصة دى لكل المتقدمين لمدة 3 شروط، وإحنا بنتحرك كده وبنفتح الباب على أخره وآليات العمل والحوكمة مش زى ما إحنا عاوزين في مصر، والسبب اتكلمنا وقلنا فى المؤتمر الاقتصادى مش عاوزينكم تعانوا منه، وكلنا مع بعض ويهمنا البلد تطلع لقدام".


السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

عبد الفتاح السيسي

السيسى

مبادرة ابدأ

تطوير الصناعة

مبادرة تطوير الصناعة

المعرض الدولي الأول للصناعة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة