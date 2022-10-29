الدهون الثلاثية خطيرة مثل الكوليسترول.. نصائح للحفاظ على مستوياتها

كتبت فاطمة خليل

الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم، ومعظم دهون الجسم عبارة عن دهون ثلاثية لأنها سعرات حرارية غير مستخدمة نأكلها ولكننا لا نستخدمها، إن تناول الأطعمة الغنية بالدهون التي لا يحتاجها الجسم يتم تخزينها على الفور في الخلايا الدهنية على شكل دهون ثلاثية، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لتقليل الدهون الثلاثية، بحسب موقع "Health".



لماذا يعتبر الحفاظ على المستويات المثلى من الدهون الثلاثية أمرًا مهمًا؟ يعد الحفاظ على مستويات الدهون الثلاثية ضمن النطاق الطبيعي أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة جيدة.

تعتبر النوبات القلبية والسكتات الدماغية والتهاب البنكرياس من المخاطر التي تزيد من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول.



يمكنك الحفاظ على مستويات صحية من الدهون الثلاثية باتباع أسلوب حياة صحي.



ما الذي يسبب ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية؟ قد يصاب الشخص بارتفاع الدهون الثلاثية إذا كان يستهلك سعرات حرارية أكثر مما يمكنه حرقه.

يحدث الدهون الثلاثية نتيجة تناول السعرات الحرارية الزائدة بانتظام والتي لا يستطيع الجسم استخدامها على الفور.

يمكن أن يحدث أيضًا بسبب تناول السكر الزائد ، والسمنة ، والتدخين، ومرض السكري من النوع 2 غير المنضبط ، وما إلى ذلك.



كيف تختلف الدهون الثلاثية عن الكوليسترول؟ يعتبر كل من الكوليسترول والدهون الثلاثية من المركبات الدهنية المعروفة باسم الدهون.

ينتج الكبد الكولسترول، وهو مادة كيميائية شمعية عديمة النكهة ويتم استخدامه لإنشاء جدران الخلايا ، ودعم الجهاز العصبي، وهو ضروري لعملية الهضم وتخليق الهرمونات.



اختبار للتحقق من مستويات الدهون الثلاثية يوصى بإجراء اختبار فحص الدم المعروف باسم ملف تعريف الدهون لاكتشاف التشوهات في الدهون مثل الدهون الثلاثية.



إنه فحص دم بسيط قد يتطلب منك الصيام لمدة اثنتي عشرة ساعة للحصول على قراءة دقيقة.

يساعد اختبار مستوى الدهون الثلاثية أيضًا الطبيب في تحديد ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بأمراض القلب أم لا. قراءة مستويات الدهون الثلاثية عادي: أقل من 150 مجم / ديسيلتر (ملليجرام لكل ديسيلتر)

ارتفاع حدودي: 150-199 ملجم / ديسيلتر

مرتفع: 200-499 ملجم / ديسيلتر

مرتفع جدا: +500 ملجم / ديسيلتر

يمكن أن يشير مستوى الدهون الثلاثية فوق 150 مجم / ديسيلتر إلى:

-قصور الغدة الدرقية

-أمراض القلب مثل احتشاء عضلة القلب (النوبة القلبية) أو السكتة الدماغية

-اضطرابات التمثيل الغذائي مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري غير المنضبط والسمنة

-داء السكري من النوع 2

-الاضطرابات الوراثية التي قد تسبب سوء تحويل الدهون إلى طاقة

إليك كيفية إدارة مستويات الدهون الثلاثية من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة:

الحفاظ على وزن صحي

ممارسة الرياضة البدنية بانتظام

تجنب الأطعمة المكررة والمعالجة

الإقلاع عن التدخين

قلل من استهلاك السكر

استهلك الدهون الصحية كبديل للدهون المشبعة

قم بتغيير نظامك الغذائي ليناسب احتياجاتك وصحتك