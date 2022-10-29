التنمية المحلية تطلق مبادرة "تحدث معه" لتوعية الذكور بالقضية السكانية

كتب ـ على عبد الرحمن

تستعد وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، بناء على طلب السيدات المشاركات فى أنشطة وفعاليات وحدات السكان بالمحافظات لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، لإطلاق مبادرة موجهة للشباب من الذكور وللرجال تحت عنوان "تحدث معه" لمناقشة القضايا الهامة لبناء كيان قوى و داعم للأسرة المصرية، وتقديم أهم المعلومات لهم، والتى تساعد فى تمكين الأسرة واتخاذ قرارات رشيدة، وستنطلق أولى الفعاليات الأسبوع الحالى بمحافظتى الأقصر وقنا.

يأتى ذلك فى ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لدعم تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء بجودة حياة المواطن وتنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان من خلال ضبط معدلات النمو السكانى المتسارعة، وتحسين الخصائص السكانية والبيئية وسد فجوات التنمية، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل الأنشطة والفعاليات التى تنفذها وحدات السكان بالمحافظات لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى تنفذه الوزارة لدعم المشاركة المجتمعية فى حل المشكلات السكانية التى يتم رصدها فى مجتمعاتهم المحلية، سعيا لتحسين المؤشرات السكانية اللازمة على مستوى المحليات.

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إلى أن وحدة السكان المركزية بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رصدت أهم القضايا التى تهم الاسرة المصرية، من خلال الاجتماعات التنسيقية مع وحدات السكان بالمحافظات وشركائها التنفيذين بالمحافظات مثل الأوقاف، والأزهر الشريف، والكنيسة القبطية، والجامعات، والمديريات المعنية كالتضامن الاجتماعى والصحة والشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم، ومراكز النيل للإعلام، ومنسقى المجتمع المدنى، وذلك للانتهاء من وضع اللمسات النهائية للخطة والأنشطة التى سيتم تنفيذها من خلال المبادرة، وتحديد أدوار شركاء العمل وبحث الترتيبات النهائية لإطلاق المبادرة.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن وحدات السكان بالمحافظات تعمل وفقاً للمهام الموكلة إليها لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية منذ عام 2020، وتقوم برصد كل ما هو متعلق بالنمو السكانى والخصائص السكانية وفجوات التنمية من خلال ما يقرب من 4200 منسق سكانى على مستوى القرى، والذين رصدوا طلب السيدات المقدمة لهم الخدمات و المبادرات و الأنشطة و الفعاليات، بضرورة إشراك الرجال فى الأنشطة باعتبارهم مسئولين و شركاء معهم كأزواج أو مقبلين على الزواج، خاصة فيما يتعلق بمشكلات إتاحة وتوفير خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وأيضا نشر الوعى تجاه المفاهيم الخاطئة والتوعية وإيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية أو الاقتصادية ودراسة مقترحاتهم ووجهات نظرهم "كذكور" لحلها، وكذا تنفيذ الخطط السريعة لحل كل ما هو متعلق بتقديم الخدمات وسهوله الحصول عليها، ورفع الوعى بأهمية الاستثمار الصحيح فى الأطفال، بما يعمل على تنميه الاسرة المصرية، لذلك رأت وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية إعداد مبادرة خصيصا للرجل باعتباره الأب والزوج والأخ والابن الذين يستكملون كيان الأسرة المصرية، سوف توجه المبادرة للرجال والشباب الذكور فى كافة الأعمار وكافة المراحل التعليمية والمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، باعتبارهم فئة مهمة فى اتخاذ قرارات رشيدة بشأن الأسرة لتحافظ على تنميتها واستقرارها.

وأوضحت مدير وحدة السكان المركزية بالوزارة، أن مبادرة "تحدث معه" تقوم بتمكين الرجل من خلال تقديم المعلومات لرفع الوعى بالأمور الحياتية ومنها القضية السكانية وتنظيم الأسرة، وزواج القاصرات، و الإدمان والتدخين، والقيم الحياتية، و التسرب من التعليم، واختيار شريك الحياة، والتفاهم الأسرى وتربية الأطفال، وقيمة العمل، والمواطنة والانتماء، والحقوق والواجبات، وغيرها من الظواهر الاجتماعية السلبية والتى انتشرت مؤخرا فى مجتمعاتنا ورصدتها وحدات السكان بالمحافظات ليتم بشأنها تكثيف التوعية للرجال من خلال عقد ندوات تثقيفية بالقرى والنجوع، وتنظيم عروض مسرحية مناهِضة لتلك الظواهر فى مختلف الوحدات المحلية بالمحافظات، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بها، تحت إشراف المحافظين.

وتقوم المبادرة من خلال وحدات السكان ومنسقيها والشباب المتطوع، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة والمجتمع المدنى والخاص والجامعات الإقليمية و بدعم من المحافظين، لتقديم برامج توعوية وخدمية وفقاً لإحتياجات رجال وشباب كل محافظة، فى أماكن تجمعهم وفى المواعيد التى تتلاءم معهم والأماكن التى غالبا ما يترددون عليها، و ستقوم وحدة السكان برصد الاحتياجات وأيضاً تحديد المشكلات والمخاطر التى يتعرض لها الرجال، ودراسة الأسباب مع الجهات الشريكة داخل كل محافظة، ووضع الحلول وتنفيذ الانشطة بما يتلاءم مع ظروف كل محافظة، كما تتولى وحدات ومنسقو السكان بالتنظيم والتنسيق والمتابعة الميدانية لتنفيذ الفعاليات و الأنشطة وإعداد تقارير للأداء عن أثر المبادرة فى الإرتقاء بخصائص السكان فى كل محافظة.

كما تقوم وحدات السكان بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية فى كل محافظة، والمجتمع المدنى والخاص بها، للتغلب على كل ما يعوق جهود التنمية من نمو سكانى أو تدنى خصائص سكانية أو وجود فجوات تنموية بين المناطق الجغرافية بعضها البعض أو بين الذكور والإناث، و أيضا التطرق لبعض المشكلات التى تؤدى إلى عدم التوزيع السكانى الأمثل والتكدس فى مناطق دون الأخرى، و تقوم برفع الوعى لدى القاطنين فى أماكن المشكلات بأسبابها وإجراءات حلها من خلال رسائل إعلامية، وحلقات نقاشية وقوافل طبيةأو ثقافية أو دينية بحضور كافة الجهات المعنية، بما يؤدى إلى الحد من الآثار السلبية للمشكلة أو حلها وتحقيق هدف الدولة فى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.