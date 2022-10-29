إصابة 8 عمال باليومية فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى

الشرقية فتحية الديب

أصيب 8 عمال باليومية بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية في الطريق الإقليمي بعد محطة تحصيل الرسوم في اتجاه نزلة طريق بلبيس – العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 8 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية في الطريق الإقليمي بعد محطة تحصيل الرسوم في اتجاه نزلة طريق بلبيس – العاشر من رمضان الصحراوي، ما اسفر عن إصابة 8 عمال باليومية بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية امام المركبات.