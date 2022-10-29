أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 70 ألفا و250 جنديا منذ الحرب

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 70 ألفا و250 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2659 دبابة و5 آلاف و401 من المركبات المدرعة و1708 من النظم المدفعية و380 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و273 طائرة و252 مروحية و16 سفينة حربية فضلا عن 152 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و107 مركبات وخزانات وقود".

من جهته، أعلن رئيس الإدارة الإقليمية العسكرية في إقليم "لوجانسك" سيرهي هايداي، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الأوكرانية تمكنت خلال الساعات الماضية من قتل 20 جنديًا روسيًا وإصابة 30 آخرين وتدمير المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم.

وكتب هايداي منشورا عبر موقع "تليجرام" - نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ - "إننا نتأكد كل يوم من دقة المدفعية الأوكرانية التي دمرت خلال الساعات الماضية مستودعات ذخيرة وثكنات ومعدات عسكرية للروس، كذلك شنت القوات الجوية غارة أخرى في منطقة كريمينا أدت إلى مقتل 20 جنديا روسيا وإصابة 30 آخرين".

بدوره، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم "دونيتسك" بجنوب أوكرانيا، بافلو كيريلينكو"إن القوات الروسية قتلت ثلاثة مدنيين في إحدى مناطق الإقليم خلال ليلة أمس".

وأضاف المسؤول الأوكراني - في بيان نقلته "يوكرين فورم" - أن الروس قتلوا في مساء 28 أكتوبر ثلاثة مدنيين في منطقة دونيتسك، اثنان في بلدة كورديوميفكا وواحد في بيفنيشني، بينما أصيب ثمانية أشخاص آخرون".

على الجانب الآخر، أعلنت سلطات لوجانسك، مقتل امرأة إثر قصف أوكراني استهدف مدينة "كرماميسك" بصواريخ "هيمارس" الأمريكية.

وأكدت سلطات دونيتسك - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /السبت/ - مقتل 3 مدنيين جراء قصف أوكراني استهدف دونيتسك ومدن أخرى.

يأتي ذلك بعد يوم من إصابة 13 مدنيا في قصف على أحياء سكنية في عشر مدن بدونيتسك.