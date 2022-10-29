أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بشمال سيناء

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، رفع درجة الاستعداد فى مستشفى بئر العبد التخصصى، لتوفير العلاج والخدمات الصحية اللازمة لعدد 16 مصابا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق العريش القنطرة.

شملت قائمة المصابون عبدالله السيد محمد، 27 سنة، من الإسماعيلية، وأصيب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، فاطمة أحمد محمد، 62 سنة، من العريش، وأصيبت باشتباه كسر بالساعد الايمن، اسمهان إبراهيم سالم، 16سنة من العريش، واصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، آلاء إبراهيم سالم، 21 سنة، من العريش، وأصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، حسين محمد حمدى، 30 سنة، من الإسماعيلية، وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم، كريم معين سودان، 23 سنة، فلسطينى، وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم، دينا أحمد عبدالعال، 34 سنة، من العريش، وأصيبت باشتباه كسر بالترقوة اليمنى، أميره ناجى سليمان، 14 سنة، من العريش، وأصيبت بكدمات وسحجات بالجسم، صباح محمد فتحى، 37 سنة، من الشرقية، وأصيبت باشتباه كسر بالذراع الأيمن، أزهار منصور حمدان، 29 سنة، من الشيخ زويد، واصيبت بكدمات وسحجات بالجسم.

كما ضمت القائمة عبد الله رمزى سليمان، 8 سنوات، من الشيخ زويد، وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم، محمد موسى سليمان، 3 سنوات، من الشيخ زويد، وأصيب كدمات وسحجات بالجسم، ابتسام محمد موسى، 6 سنوات، من الشيخ زويد، وأصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، يوسف محمد حجاب، 22 سنة، من كفر الشيخ، وأصيب باشتباه ما بعد الارتجاج، عبدالرحمن إبراهيم صقر، 22 سنة، من الشرقية، وأصيب باشتباه خلع بالزراع الأيمن، محمد مصباح عبدالعظيم، 22 سنة، من الدقهلية، وأصيب بكدمات وسحجات بالجسد.