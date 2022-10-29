اليوم السابع
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السبت، 29 أكتوبر 2022 01:55 م
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أبو الغيط يلتقي وزير خارجية الكويت قبيل انعقاد قمة الجزائر

السبت، 29 أكتوبر 2022 01:31 م
أبو الغيط يلتقي وزير خارجية الكويت قبيل انعقاد قمة الجزائر أبو الغيط يلتقي وزير خارجية الكويت
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

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استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وزير خارجية الكويت، وذلك بمقر إقامة أبو الغيط في العاصمة الجزائرية التي تحتضن القمة العربية الحادية والثلاثين في الأول والثاني من شهر نوفمبر. 
 
وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط حرص على تقديم التهنئة مُجدداً للوزير الكويتي على اختياره للمنصب، مُشيداً بخبرته الدبلوماسية الطويلة، ومُتمنياً له التوفيق في استكمال مسيرة بلاده على الصعيد الخارجي، لا سيما دورها المهم والفاعل في إطار منظومة العمل العربي المشترك. 
 
وأوضح رشدي أن اللقاء ركز على مُجريات القمة العربية، التي تُعقد اجتماعاتها التحضيرية في هذه الأثناء، حيث اتفق الطرفان على أهمية الوصول إلى حالة من التوافق حيال مختلف القضايا المطروحة، بالنظر إلى التحديات الدولية الهائلة التي تحتم على الجانب العربي المزيد من التكتل ووحدة الصف.
 
 

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