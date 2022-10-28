3 عادات صباحية للحصول على بشرة صحية ونضرة

يعد الحصول على عناية صحية بالبشرة في الصباح جزءًا أساسيًا من حياتنا للحصول على بشرة نضرة، وهناك العديد من الطرق الطبيعية للحصول على توهج طبيعي يجعل بشرتك صحية.
في هذا التقرير نتعرف على 3 عادات صباحية تساعدك في الحصول على بشرة صحية ونضرة، بحسب موقع "health"، من الأفضل أن تعتني ببشرتك بعد استيقاظك في الصباح عندما تكون بشرتك مرتاحة جيدًا وخالية من الأوساخ أو العناصر الخارجية.
عادات الصباح لبشرة صحية ولامعة
1. ضع كيس ثلج على بشرتكيساعد فرك الثلج بحركة دائرية حول وجهك على منحك بشرة متوهجة، من المعروف أن الكمادات الباردة يمكن أن تقلل التورم لذا، فإن استخدام الثلج أو كيس الثلج أو الملعقة المجمدة على وجهك وعينيك في الصباح سيساعدك على الشعور بالانتعاش عن طريق إزالة الانتفاخات من تحت عينيك وجميع المناطق الأخرى من وجهك.
2. التعرققد يبدو التعرق وكأنه شيء فوضوي وغير مرتب ولكنه ينظف وجهك وبمجرد أن يبرد عرقك تترك بشرة متوهجة لذلك ، في الصباح، اذهب للركض في متنزه قريب أو تمرين سريع في صالة الألعاب الرياضية سيجعلك هذا تشعر بالانتعاش ويمنحك بشرة متوهجة رائعة في الصباح.
3. استخدم واقي الشمسيعد وضع واقي الشمس في كل مرة تخرج فيها من المنزل أمرًا ضروريًا للغاية، والواقي من الشمس يحمي بشرتك من جميع أنواع تلف الجلد الناتج عن التعرض لأشعة الشمس ويحافظ على بشرتك صحية ومتوهجة.
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