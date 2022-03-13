5 أشياء صحية يجب أن تعرفيها للعناية ببشرتك رطبة طول الوقت

كتبت -فاطمة ياسر

من المعروف أن النساء العالم لديهن اهتمام خاص ببشرتهن ، حيث يعتبر روتين العناية الصحية بالبشرة الخاص من الضرورات للحفاظ على بشرة مشرقة مع البيئة ونمط الحياة والعمر التي تؤثر علينا كثيرًا بالفعل، فى التقرير التالية نرصد مجموعة من الخطوات للحفاظ على البشرة التي تشتهر بها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

بروتين طبيعى: يعمل كمضاد للأكسدة، ويمنع التجاعيد والهالات السوداء، ويحافظ على الرطوبة، ومضاد للشيخوخة والترطيب، ويرطب البشرة ويحافظ على درجة الحموضة، والحماية من الشمس.

يعمل البروتين الطبيعى كذلك على تحقيق نتائج أسرع : مع المنتجات المركزة المستخدمة في الروتين، يتم تحقيق النتائج بشكل أسرع، النظام يأخذ الوقت، يستغرق حوالي ساعة تقريبًا ولكن تم إثبات فعاليته مرارًا وتكرارًا، يمكن رؤية النتائج في غضون أسبوع.



تفرد الروتين

الحل الكامل لاحتياجات بشرتك : نميل إلى تجاهل ما تتعرض له بشرتنا بسبب التلوث والأوساخ وهذا الروتين مثالي لجميع احتياجات بشرتنا، يرطب ويغذي ويعطي نتائج طويلة الأمد للحفاظ على بشرة صحية، تتضمن العملية التنقية والتنغيم والترطيب لتعزيز إشراق البشرة بالإضافة إلى توفير تأثير مضاد للشيخوخة.

يعتني بجميع أنواع البشرة: تم تصميم الخطوات بحيث يمكن تخصيص المنتجات المستخدمة لجميع أنواع البشرة الدهنية أو الجافة أو الحساسة، يمكن اختيار المنتجات التي تستخدمها وفقًا لمتطلبات بشرتك ، وتظل الخطوات كما هي. مع توهج دائم وبشرة ناعمة ، يحتوي هذا الروتين على كل ما تحتاجه.



العناية بالبشرة