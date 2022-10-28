نقابة البنوك: تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية يؤكد حرص الدولة على حماية مواطنيها

كتبت آية دعبس

أشادت سولاف درويش، رئيس النقابة العامة للبنوك ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتكليفات الجديدة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بحزمة حماية اجتماعية للمواطنين، تكلفتها 67 مليارجنيه، والتى سيبدأ تنفيذها من الشهر المقبل ،وذلك مراعاة للظروف الراهنة للمواطن المصرى.

وقالت سولاف، أن هذه "الحزمة الجديدة" هى استكمال لبرامج الحماية الاجتماعية التى تنفذها الدولة لصالح المواطن، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على دعم مواطنيها وقت الازمات والتحديات التى تهدد العالم أجمع.

وأوضحت فى تصريح صحفى اليوم الجمعة أن هذه "الحزمة" التى تتمثل فى رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه، ودعم مالى للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية، وذلك لمنع تسريح العمالة، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرارعدم زيادة اسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 ،وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات،تؤكد جميعها على حرص الرئيس السيسى على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين ،وأنه يشعر بالتحديات التى تواجههم.

وقالت "درويش" إن العالم كله فى أزمة إنعكست على الأسعار وأشياء أخرى، مضيفة أن أصحاب المعاشات فى قلب وعقل الرئيس السيسى من أول يوم له فى تولى البلاد، وأمر الحكومة عقب الحرب الأوكرانية بزيادة المعاشات وكانت الزيادة 13 %،اضافة الى باقى الامتيازات فى "الحزمة الجديدة" ،مشيرة إلى تزامن تلك القرارات الاجتماعية مع المؤتمر الاقتصادى ،والاستعدادات الجارية لعقد قمة المناخ بشرم الشيخ ،يؤكد إستقرار الدولة المصرية التى نجحت فى القضاء على الارهاب ،وتخطو الان خطوات ثابتة نحو"الجمهورية الجديدة".