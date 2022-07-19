نقابة البنوك: المرأة حصلت على حقوق غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى

كتبت آية دعبس

يشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة اليوم الثلاثاء، في البرنامج التدريبي الذي ينظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، كبرنامج لتعزيز قدرات القيادة النسائية فيما بعد الانتخابات العمالية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع منظمة العمل الدولية الخاص بالمساواة بين الجنسين لتعزيز العمل اللائق للمرأة،حيث ينعقد اللقاء بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 19 وحتى 21 يوليو الجاري .

وقالت سولاف درويش رئيس النقابة العامة للبنوك في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن هذه المشاركة جاءت بتكليف من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة ، ردا على دعوة منظمة العمل الدولية بهذا الشأن ، حيث كلف كل نقابة عامة تحديد قيادة عمالية نسائية لحضور هذا البرنامج التدريبي التي يهدف إلى طرح كافة الرؤي والخبرات النسائية في العملية الانتخابية .

وأشادت درويش بمجمل العملية الانتخابية العمالية التي شهدتها مصر خلال الفترة من 8 مايو وحتى 30 يونيو 2022 بمشاركة أكثر من 4 ملايين عامل تحت إشراف قضائي كامل، وشاركت فيه المرأة بفعالية وكان لها دور بارز ليس فقط في الانتخاب بل في عملية الدعاية وتبني برامج محددة مدافعة عن حقوقها المشروعة التي كفلها لها الدستور والقانون ،موضحة أن المرأة في عهد الرئيس السيسي حصلت على حقوق غير مسبوقة وشغلت مواقع قيادية ،وفي صناعة القرار والتشريع.