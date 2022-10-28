ميناء دمياط يستقبل 61 ألف طن غاز مسال قادمة من النرويج

دمياط - فريق المحافظات

استقبل ميناء دمياط اليوم الجمعة، 9 سفن، بينما غادره 6 سفن أخرى، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، كما استقبل ميناء دمياط أيضا ناقلة الغاز المسال "NEPTUNE" والتى ترفع علم النرويج ويبلغ طولها 284 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32119 طنا، تشمل 8000 طن يوريا و 13000 طن ملح و 11119 طن بضاعة متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41096 طنا، تشمل 13934 طن قمح و 12650 طن ذرة و 5332 طن خردة و 5657 طن حديد و 1368 طن خشب زان و 378 طن ابلاكاش و 4887 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 1777 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 547 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 379 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1559 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120178 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 187632 طنا.

وغادر ميناء دمياط أيضا قطاري بضائع بحمولة إجمالية 2762 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 5613 شاحنة.