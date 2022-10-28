موظف يتهم عاملا باحتجازه فى مدينة 6 أكتوبر والتحريات تكشف الحقيقة

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

ادعى مودف تعرضه للاحتجاز على يد عامل بسبب خلافات بينهما في مدينة 6 أكتوبر، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم صحة الواقعة، وأن مقدم البلاغ ادعى ذلك لتلفيق اتهام للعامل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من موظف، اتهك فيه عامل باحتجازه داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين عدم صحة البلاغ، وأن الموظف حاول تلفيق اتهام للعامل بسبب خلافات بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مقدم البلاغ، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.