مش بس لإنقاص الوزن.. الأفوكادو يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت ميرفت رشاد

يحتوى الأفوكادو على الكثير من الدهون وغنى بالسعرات الحرارية، ويتميز بالعديد من الفوائد الصحية التى تجعله غذاءً مثاليًا لإنقاص الوزن، والكثير من الناس يشعرون بالفضول حيال ما يفعله تناول الأفوكادو بالجسم بعد انتشاره، وفى التقرير التالى نوضح جميع فوائد الأفوكادو وفقا لما نشره موقع eatthis".



1 - يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب من المعروف أن الفاكهة والخضراوات والفاصوليا تحتوى على نسبة عالية من الألياف، والأفوكادو ليست استثناء، حصة واحدة من ثمرة أفوكادو متوسطة منخفضة في الكربوهيدرات، ومع ذلك فهي تحتوي على ثلاثة جرامات من الألياف، وقد يقلل تناول كميات كبيرة من الألياف من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة.



2 - يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

الأفوكادو غنى بالبوتاسيوم ويحتوى على قليل من الصوديوم، ما يساعد على خفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، وعندما يتم تناول نظام غذائي منخفض الصوديوم ونظام غذائي عالي البوتاسيوم فإنه يؤدى إلى زيادة الصوديوم المفقود عن طريق البول وخفض ضغط الدم.

3 - يقلل من خطر الإصابة بالسمنة يحتوى الأفوكادو أيضًا على العناصر الغذائية التى قد تقلل من خطر زيادة الوزن أو السمنة، وأظهرت دراسة أجريت عام 2019 أن تناول الأفوكادو مرتبط بانخفاض معدل انتشار الوزن الزائد، ويقلل من زيادة الوزن لدى البالغين لدى الأفراد وذوى الوزن الطبيعى بمرور الوقت. 4 - يحسن صحة عينيك وجدت دراسة أجريت عام 2017 تحسنًا فى كل من الإدراك والرؤية لأولئك الذين تناولوا حبة أفوكادو واحدة يوميًا.

يحتوى الأفوكادو على مادة اللوتين المضادة للأكسدة، ويلعب لوتين دورًا فى الوقاية من أمراض العيون المرتبطة بالعمر وتحسين الأداء الإدراكى.