اليوم السابع
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ضبط عاطل أثناء ترويجه للمواد المخدرة بالحامول فى كفر الشيخ

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 11:58 ص
ضبط عاطل أثناء ترويجه للمواد المخدرة بالحامول فى كفر الشيخ حملة أمنية - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت مباحث مركز شرطة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، من تحديد وضبط مسجل خطر مخدرات، من ذوي المعلومات الجنائية، وذلك أثناء ترويجه للمخدرات خاصة مخدر الهيروين، والحشيش والبانجو، وشهرته رضا حبسه، وذلك أثناء ترويجه للمخدرات، بدائرة المركز، ليجري ضبطه وبحوزته سلاح ناري وكمية كبيرة من المخدرات، واقتياده لمركز شرطة الحامول، وتحرير المحضر اللازم والعرض علي جهات التحقيق.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بقيام عناصر وأفراد الشرطة السريين بتحديد شخص من ذوي المعلومات الجنائية ومسجل خطر بالترويج للمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الحامول، ليجرى إعداد خطة أمنية لضبطه أثناء الترويج للمواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت مباحث الحامول من تحديد مكان تواجد المسجل خطر وعقب إعداد الأكمنة اللازمة لضبطه أمكن ضبطه وتبين أنه " ر . ع . م " وشهرته رضا حبسه، 33 سنة مسجل خطر شقي مخدرات، ومن ذوي المعلومات الجنائية، و بتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح ناري  فرد خرطوش، و 6 طلقات تستخدم لذات السلاح، نصف كيلو من جوهر مخدر الهيروين، 300 جرام من مخدر البانجو، 80 جرام من الحشيش، 100 قرص مخدر، وسلاح أبيض " سكين" وميزان حساس، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وهاتف محمول يستخدم في الترويج للمواد المخدرة.

تحرر محضر رقم 15555 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الحامول، وجري العرض على جهات التحقيق التي أمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات.

 


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