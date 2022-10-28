ضبط صاحب محل للأجهزة الكهربائية بالقاهرة لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبى

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط صاحب محل للأجهزة الكهربائية بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

البداية كانت بورود، وأكدتها معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل للأجهزة الكهربائية – مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وإتخاذه من دائرة القسم محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم ، وعثر بحوزته على (مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى ، والتحويلات غير المشروعة خارج وداخل البلاد ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى ، وبفحص هاتفه المحمول تبين أنه يحوى محادثات بينه وبين العديد من الأشخاص بإحدى الدول تفيد قيامه بتحويلات لمبالغ مالية من وإلى خارج البلاد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.