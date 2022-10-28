ضبط شخص لقيامه بغسـل 7 ملايين جنيه حصيلة نشاط إجرامى فى الدقهلية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صيدلى حر، مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وإستلامه كميات كبيرة من الأدوية من تلك الشركة دون سداد قيمتها والإستيلاء على كامل المبالغ قيمة تلك الأدوية والتى بلغت ( 1,7 مليون جنيه) ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بــ(7 ملايين جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.