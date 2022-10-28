اليوم السابع
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صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء هبوط "السياحة"

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 04:31 م
صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء هبوط "السياحة" البورصة المصرية -أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها البنوك بنسبة 8.2%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.9%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 6%، وصعد قطاعي التجارة والموزعون، والموارد الأساسية بنسبة 5.7%، 5.2%، على التوالي، وقفز قطاعي العقارات، والخدمات التعليمية بنسبة 4.2%، 4%، على التوالي.
 
وزاد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.4%، ثم قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3%، كما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.1%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، فيما تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.3%.
 
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.77% ليغلق عند مستوى 11072.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2241.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.99% ليغلق عند مستوى 3243.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 6.15% ليغلق عند مستوى 13400.24 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3591.28 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 35 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 745.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.9%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 448.3 مليار جنيه إلى 479.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 135 مليار جنيه إلى 137.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.
 
وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 583.3 مليار جنيه إلى 616.9 مليار جنيه بنسبة نمو 5.8%، وزاد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.

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