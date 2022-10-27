ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 7.77% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 7.77% ليغلق عند مستوى 11072.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2241.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.99% ليغلق عند مستوى 3243.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 6.15% ليغلق عند مستوى 13400.24 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3591.28 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 35 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 745.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.9%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 448.3 مليار جنيه إلى 479.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 135 مليار جنيه إلى 137.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.

وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 583.3 مليار جنيه إلى 616.9 مليار جنيه بنسبة نمو 5.8%، وزاد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.984 مليار ورقة منفذة على 257 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.896 مليار ورقة منفذة على 245 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول به نحو 11.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 21.1 مليون ورقة منفذة على 1661 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 69.14% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 30.86%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 546.3 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 91.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.2 مليار جنيه، بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 105.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6 مليارات جنيه بحجم تداول 374.9 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 196.3 ألف عملية.