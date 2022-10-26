صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "السيارات" بنسبة 3.1%

كتب هانى الحوتى

ارتفع 12 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.1%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.3%، يليه قطاعي التجارة والموزعون، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2%، وصعدت قطاعات العقارات، ومواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.4%، 1.3%، 1.1%، على التوالي.

وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، وزاد قطاعي السياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 0.7%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، فيما تراجعت قطاعات خدمات النقل والشحن، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2%، 1%، 0.1%، على التوالي، واستقر قطاع الخدمات التعليمية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.371 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 527 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.26%، والعرب على 17.95%، واستحوذت المؤسسات على 54.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.59%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 72.4 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 523.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 245.2 مليون جنيه، 375.9 مليون جنيه على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10553 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 12864 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4307 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3500 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1223 نقطة.