توريد 27388 طن أرز شعير إلى 21 منفذًا فى كفرالشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد المحاسب عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أن عمليات استلام الأرز الشعير من المزارعين على مستوى المحافظة تتواصل خلال موسم التوريد الحالى، من خلال 21 موقعا ومنفذا.

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة كفرالشيخ، تواصل عمليات التوريد على مدار اليوم، لتحقيق الكمية المستهدفة البالغة 244 ألف طن أرز شعير بواقع طن أرز عن كل فدان من إجمالي المساحات الزراعية التي تم زراعتها هذا العام على مستوى المحافظة بمحصول الأرز، مشيراً إلى أن إجمالي الكميات الموردة إلى منافذ التوريد والمضارب على مستوى المحافظة، منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن بلغت 27388 طنا و567 كجم.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين، المتحدث الرسمي للمديرية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة وكيل وزارة التموين بالمحافظة، لمتابعة استلام المحصول من المزارعين بتلك المواقع والمضارب والهناجر خلال موسم التوريد الحالية لحل أي مشكلات قد تواجه عمليات التوريد داخل هذه المنافذ.

وأكد الهابط، انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين الخاصة بثمن الأرز الشعير المورد للمنافذ والمضارب بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية بمدة 24 ساعة فقط لتشجيع باقي المزارعين على التوريد.