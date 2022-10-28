وذكرت الحكومة البريطانية -في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أن المملكة المتحدة تعمل عن كثب مع شركائها لحث كوريا الشمالية على العودة إلى الدبلوماسية واتخاذ خطوات موثوقة نحو نزع السلاح النووي بطريقة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها.



ودعت بريطانيا -بحسب البيان- كوريا الشمالية إلى إعطاء الأولوية لرفاهية شعبها بدلاً من سعيها لحيازة برامج الصواريخ النووية والبالستية.

وأضافت أن تجارب كوريا الشمالية الصاروخية تعد انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.



يأتي الإطلاق في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تكون بيونج يانج تستعد لإجراء أول تجربة نووية منذ عام 2017، كما أنه الأحدث في عام شهد عددا غير مسبوق من تجارب الإطلاق، سواء لصواريخ قصيرة المدى أو صواريخ باليستية عابرة للقارات أو غيرها.