وتتضمن التيسيرات أنه يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين عليه أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.