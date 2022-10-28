الرئيس السيسى يوجه بتزويد مدينة السيارات بالمرافق العامة بمختلف أنواعها

كتب محمد الجالى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة مدينة السيارات المتكاملة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع في هذا الإطار على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة، والتي تقع على مساحة 57 فداناً على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وتسع 4000 سيارة، كما أنها مزودة ببنية نظم ومعلومات متكاملة، وتضم في طياتها العديد من ساحات الانتظار، وشبكة طرق داخلية، و10 بوابات للدخول، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن المحال التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري، وكذا مباني الحماية المدنية والإسعاف والمرور.





ووجه الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات بالمرافق العامة بكافة انواعها، وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم، مع تعزيز نظام الأمان فى المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، وذلك للتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد.

جولة الرئيس السيسى بمدينة السيارات المتكاملة (2)







جولة الرئيس السيسى بمدينة السيارات المتكاملة (3)







جولة الرئيس السيسى بمدينة السيارات المتكاملة (4)



