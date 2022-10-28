اليوم السابع
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اتهام طالب بالاعتداء على زميله بسبب خلافات بينهما فى الجيزة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 10:24 ص
اتهام طالب بالاعتداء على زميله بسبب خلافات بينهما فى الجيزة قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات اتهام طالب بالاعتداء على زميله بمنطقة أرض اللواء، والتسبب في إصابته بعدة جروح وكدمات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد الاعتداء على طالب بمنطقة أرض اللواء، وذكر أفراد أسرة المجني عليه، أن خلافات بين المجنى عليه وزميل له، دفعت الأخير للاستعانة بآخرين، والاعتداء عليه، مما أسفر عن إصابته بكسر بالجمجمة، وعدة إصابات أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


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