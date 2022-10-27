6 نصائح للحماية من أضرار الأبخرة الضارة على صحتك

كتبت إيناس البنا

يؤثر تلوث الهواء على الجميع، من البشر إلى الحيوانات والمحاصيل والغابات والنظم الإيكولوجية المائية، في الحالات الشديدة، يمكن أن تقصر حياتك من شهور إلى سنوات، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يتسبب تلوث الهواء الخارجي في وفاة ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص سنويًا.

وفقا لموقع " livescience"، فإن تلوث الهواء هو التركيزات غير الطبيعية للمواد التي تضر بصحة البشر والكائنات الحية الأخرى، تشمل الملوثات الشائعة ثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروز والأمونيا ومركبات الكربون الكلورية فلورية والميثان.

تظهر الأبحاث أن التعرض طويل الأمد للملوثات، وخاصة المواد السامة من صنع الإنسان، يسبب مشاكل صحية وأمراض مثل الربو ، وحمى الحساسية ، والتهاب الشعب الهوائية ، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، والنوبات القلبية ، والذبحة الصدرية ، والتهاب الشعب الهوائية التحسسي ، والتهاب الجيوب الأنفية.

جودة الهواء الرديئة



الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الآثار الصحية الضارة من سوء نوعية الهواء هم أولئك المصابون بأمراض القلب أو الرئة، بصرف النظر عن العمر ، فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة ، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان ، الذين يتلقون العلاج بالستيرويد هم أيضًا عرضة للتأثيرات الخطيرة لتلوث الهواء. بالإضافة إلى ذلك ، فإن النساء الحوامل ومتلقي زراعة الرئة معرضون دائمًا لخطر كبير.

أضرار الأبخرة الضارة



مع التعرض المتزايد والمطول للأبخرة الضارة ، يمكن أن تظهر أعراض توحي بالتهاب الأنف والتهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الشعب الهوائية - سيلان الأنف ، وحرقان في العينين ، وتهيج الحلق والألم ، والبلغم ، وصعوبة التنفس ، والصداع والسعال مع تدهور حالة القلب والرئة. .

مع الإدراك المستمر لليقظة الناشئة لمنع المرء والراحة من مخاطر الأبخرة ، يجب أن نكون على دراية بتأثير تلوث الهواء على أمراض الجهاز التنفسي وتأثير السياسات المتضافرة على صحة السكان عندما تتخذ الحكومات إجراءات للحد من تلوث الهواء.

بعض التدابير الأساسية التي قد تمنع تلوث الهواء



تقليل كمية الوقود المحترق:



شارك للحصول على رعاية حقيقية من خلال تقليل كمية الوقود المحترق لمتطلبات السيارة الخاصة بالفرد يمكن أن يقلل عدد الملوثات التي يتم تفريغها في البيئة ويؤدي إلى تقليل تلوث الهواء ، مع احتساب المزايا الاقتصادية.

توفير الكهرباء:



يتكون الجزء الأكبر من الكهرباء من احتراق الوقود الأحفوري ، مما يساهم بشكل كبير في تلوث الهواء، وبالتالي ، فإن الحفاظ على الكهرباء هو وسيلة فعالة لمنع تلوث الهواء.

إعادة الاستخدام والتدوير:



من خلال إعادة استخدام المنتجات ، يتم الحفاظ على الطاقة التي تنتقل إلى تصنيع منتج آخر من تلك المنتجات. أيضًا ، تعد منتجات إعادة التدوير أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من تصنيع منتجات جديدة.

قل لا لحرق القمامة:



تعتبر القمامة مساهماً كبيراً في تلوث الهواء. إن تجنب هذه الأنشطة ونشر الوعي حول آثارها الضارة يمكن أن يفيد بشكل كبير في منع تلوث الهواء.

تقليل استخدام الألعاب النارية:



تُستخدم الألعاب النارية بشكل شائع للاحتفال بأحداث معينة، ومع ذلك ، يتم تعلمها لتوليد تلوث شديد للهواء وهي خطيرة للغاية على البيئة.

قل لا للتدخين :



كن مواطنا واعيا وتجنب كل من التدخين النشط والسلبي لتقليل أحد أبرز حاملي التلوث.