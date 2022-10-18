التعرض طويل الأمد للهواء الملوث يجعل النساء أكثر بدانة

كتبت إيناس البنا

كشف العلماء عن العديد من الأمراض الجديدة التى يسببها تلوث الهواء، حيث كشفت دراسة جديدة أن تلوث الهواء عامل آخر يواجه النساء فى منتصف العمر، حيث يمكن أن يؤثر على وزن المرأة ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر ودهون الجسم.

ووفقا لموقع "timesnownews" وجد باحثون من جامعة ميشيجان في الولايات المتحدة أن التعرض لتلوث الهواء مرتبط بارتفاع نسبة الدهون في الجسم وارتفاع نسبة الدهون وانخفاض كتلة الدهون بين النساء في منتصف العمر.

على سبيل المثال زادت دهون الجسم بنسبة 4.5%، وفقًا للدراسة المنشورة فى مجلة رعاية مرضى السكرى.

وقالت إحدى الباحثات فى علم الأوبئة فى كلية الصحة العامة بجامعة ميشيجان: "تعرضت النساء في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات من العمر لتلوث الهواء على المدى الطويل" وعلى وجه التحديد فإن التعرض لمستويات أعلى من الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون تسبب فى زيادات في حجم الجسم.

جاءت بيانات الدراسة من 1654 امرأة بيضاء وسوداء وصينية ويابانية، تم تتبع هؤلاء النساء اللاتي كان متوسط ​​أعمارهن 50 عامًا، من عام 2000 إلى عام 2008.

واستكشف الباحثون التفاعل بين تلوث الهواء والنشاط البدني على تكوين الجسم، وأظهر البحث أن المستويات العالية من النشاط البدني كانت وسيلة فعالة للتخفيف من التعرض لتلوث الهواء وتعويضه.

وقال الباحث: "بما إن الدراسة ركزت على النساء فى منتصف العمر، فلا يمكن تعميم النتائج على الرجال أو النساء فى الفئات العمرية الأخرى".