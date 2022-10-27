4 أخطاء يجب تجنبها لتحسين عملية الهضم

كتبت فاطمة خليل

تؤثر صحة القناة الهضمية على الجسم بالكامل من مناعتك إلى مزاجك، وبصرف النظر عن الحفاظ على نظام غذائي صحي، من الضروري أن تتخذ الإجراءات الصحيحة لتحسين عملية الهضم، في هذا التقرير نتعرف على 5 أخطاء يجب تجنبها لتحسين عملية الهضم وتقليل الإمساك، بحسب موقع "Health".

أخطاء تجنبها لتحسين عملية الهضم

1. الاستحمام مباشرة بعد الوجبات

عندما تأكل تحدث زيادة الدورة الدموية من أجل الهضم الفعال، سيؤدي الاستحمام إلى انخفاض درجة حرارة الجسم، وبالتالي إبطاء عملية الهضم.

والاستحمام بعد الوجبات مباشرة سيجعلها أقل فعالية لذلك ، تأكد من الحفاظ على مسافة ساعتين على الأقل بين الاستحمام وتناول الطعام.

2. ممارسة الرياضة بعد الوجبات مباشرة

المشي لمسافات طويلة، والسباحة ، وممارسة الرياضة - كل هذه الأنشطة تؤدي إلى تفاقم الانتفاخ وعدم اكتمال امتصاص التغذية والشعور بعدم الراحة بعد الوجبات.

تجنب ممارسة الرياضة بعد الوجبات لكن المشي الخفيف بعد الوجبات - لحوالي 1-10 دقائق - هو عادة جيدة يجب أن تدمجها في حياتك.

3. تناول اللبن الرائب في الليل

على الرغم من أن اللبن الرائب هو مخزن للعديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين ج وفيتامين ب 12 وفيتامين أ والكالسيوم والبوتاسيوم، إلا أن تناوله مع العشاء قد يكون السبب وراء الشعور بالإمساك.

4. النوم مباشرة بعد الأكل

تملي إيقاعاتنا اليومية أو ساعتنا البيولوجية تقلبات درجة حرارة الجسم عندما ننام، تبدأ درجة حرارة أجسامنا في الانخفاض.

عملية الهضم تتباطأ عند انخفاض درجة حرارة الجسم لذلك، يجب أن تحافظ على فجوة لا تقل عن 3 ساعات بين الوجبات ووقت النوم.

أثناء النوم ، يقوم الجسم بالإصلاح والشفاء والاستعادة بينما يهضم العقل الأفكار والعواطف والتجارب من اليوم.