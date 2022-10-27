اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 03:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

يعزز استقرار الاقتصاد.. محافظ البنك المركزى يتحدث عن الاتفاق مع صندوق النقد.. إنفوجراف

الخميس، 27 أكتوبر 2022 02:29 م
يعزز استقرار الاقتصاد.. محافظ البنك المركزى يتحدث عن الاتفاق مع صندوق النقد.. إنفوجراف محافظ البنك المركزى يتحدث عن الاتفاق مع صندوق النقد (إنفوجراف)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدث حسن عبد الله محافظ البنك المركزى عن الاتفاق مع صندوق النقد قائلاً إن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين الجانبين للاتفاق على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح، وسيعزز ذلك من استقرار الاقتصاد الكلى وقدرته على مواجهة الأزمات الخارجية والتى زادت حدتها على المستوى العالمى مؤخرا.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء على مستوى السياسة النقدية بدأ البنك المركزى فى تحسين كفاءة السياسة النقدية وكفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستدامة، موضحا أن البنك المركزى يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجى ومستدام ومضاعفة الاحتياطى المصرى.

7e1eae1d-1c8d-44e7-99c6-e9aa7d19469c

محافظ البنك المركزى

صندوق النقد الدولى

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة



الموضوعات المتعلقة

أخبار مصر.. البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

الخميس، 27 أكتوبر 2022 01:37 م

الحكومة تعلن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى على قرض جديد بـ3 مليارات دولار.. إيفانا هولار: لمواجهة الأزمات العالمية ودعم لمشاركة القطاع الخاص بمصر.. ومحافظ البنك المركزى يؤكد: سيعزز استقرار الاقتصاد الكلى

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:44 م

محافظ البنك المركزى: التوصل لاتفاق مع صندوق النقد سيعزز استقرار الاقتصاد الكلى

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:27 م

البنك المركزى البرازيلى يعلن الإبقاء على سعر الفائدة عند 13.75%

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة