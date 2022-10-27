يعزز استقرار الاقتصاد.. محافظ البنك المركزى يتحدث عن الاتفاق مع صندوق النقد.. إنفوجراف

تحدث حسن عبد الله محافظ البنك المركزى عن الاتفاق مع صندوق النقد قائلاً إن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين الجانبين للاتفاق على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح، وسيعزز ذلك من استقرار الاقتصاد الكلى وقدرته على مواجهة الأزمات الخارجية والتى زادت حدتها على المستوى العالمى مؤخرا.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء على مستوى السياسة النقدية بدأ البنك المركزى فى تحسين كفاءة السياسة النقدية وكفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستدامة، موضحا أن البنك المركزى يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجى ومستدام ومضاعفة الاحتياطى المصرى.