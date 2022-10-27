وفد من "الطاقة الذرية" يبحث مع أسماء الأسد دعم سوريا فى مكافحة السرطان

وكالات

بحث وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، مسارات التعاون في مكافحة مرض السرطان، وكيفية تقديم الدعم لسوريا في هذا المجال.

وقالت الأسد إن بلادها "تمكنت من تقليل نسب الوفاة بمرض السرطان من خلال برنامج وطني تتشارك فيه الوزارات والهيئات السورية المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة واللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان".

وأشارت إلى أن "استراتيجية سوريا تهدف لرفع معدلات الشفاء من هذا المرض، وتخفيف الألم والمعاناة لدى المصابين وفق عناوين تجمع بين العمل على تأمين متطلبات العلاج والسعي نحو الكشف المبكر عن السرطان".

وأضافت أن ذلك العمل "يحتاج دورا أكبر للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم مواجهة السرطان في سوريا من خلال تطوير أساليب معالجة المرض من الناحية الطبية، ورعاية المريض وتقليل معاناته ودعمه على المستوى النفسي والمعنوي".

وذكرت وكالة "سانا" أن أعضاء الوفد أكدوا "استعداد الوكالة الدولية لمساعدة سوريا في مواجهة السرطان عبر التعاون في البرامج الطبية وتقييم احتياجات وأولويات الدولة السورية"، وأشار الوفد إلى أن "سوريا ورغم كل التحديات قطعت شوطا مهما خلال السنوات الماضية في مواجهة السرطان".