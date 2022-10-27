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وفاة الكاتب الكبير بهاء طاهر بعد صراع مع المرض

الخميس، 27 أكتوبر 2022 09:44 م
وفاة الكاتب الكبير بهاء طاهر بعد صراع مع المرض الكاتب الكبير بهاء طاهر
كتب أحمد إبراهيم الشريف

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توفي منذ قليل الكاتب الكبير بهاء طاهر عن عمر ناهز 87 عاما وذلك بعد صراع مع المرض.
 
ولد بهاء طاهر في محافظة الجيزة في 13 يناير سنة 1935، عمل مترجمًا في الهيئة العامة للاستعلامات بين عامي 1956 و1957، وعمل مخرجًا للدراما ومذيعًا في إذاعة البرنامج الثاني الذي كان من مؤسسيه حتى عام 1975 حيث منع من الكتابة. بعد منعه من الكتابة ترك مصر وسافر في أفريقيا وآسيا حيث عمل مترجما. وعاش في جنيف بين عامي 1981 و1995 حيث عمل مترجما في الأمم المتحدة عاد بعدها إلى مصر حيث يعيش إلى الآن.
 
ومن أشهر روايات بهاء طاهر خالتى صفية والدير وواحة الغروب.
 

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