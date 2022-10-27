وزير التعليم يعلن إطلاق مبادرة "أنا المعلم" تحت رعاية البنك المركزى

كتب محمود طه حسين

أطلق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، مشروع أنا المعلم وسند المعلم تحت رعاية البنك المركزى المصرى، لتحقيق مزايا مالية للمعلمين.

وقال الوزير، إنه سيتم تفعيل صندوق الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، بالتعاون بين الوزارة والأزهر، وإطلاق مبادرة الرئيس السيسي لتولي الشباب قيادة المدارس والمرحلة الأولى منها ستبدأ بألف معلم بعد حصولهم على دبلومة استراتيجية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الاحتفال بيوم المعلم مهم للغاية، فالمعلم صاحب فكر ورسالة يسعى لتحقيقها لرقى وطنه، والمعلم هو شريان العملية التعليمية والقوة الدافعة للتعلم، موضحا أن أسلوب الذى يتبعه المعلم للتعلم داخل الفصل هو ما يجذب الطالب للمدرسة.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الاحتفال بيوم المعلم، رسائل للمعلمين قائلا: "حدد أهدافك حتى تكون قابلة للتطبيق فى تخصصك متفقة مع المعايير الدولية واحرص على دراسة طلابك جيدا من حيث طموحاتهم ومشاكلهم وشاركهم مشاكلهم، وخطط لدرسك فى ضوء نواتج التعلم والمنهج وسيناريو التنفيذ وعلم الطلاب كيف يتعلمون تحت إرشادك، وركز على بناء الشخصية ونوع من طرف تدريس وإيجابية التعلم بحيث يكون المعلم قائداً وليس ملقنا، وانشر البهجة فى الفصل بعيداً عن العنف، واستخدم دايما التأديب الإيجابيى وطورك من نفسك فى استخدام التكنولوجيا، وركز على التعلم النشط، وأعلم أنه بقدر ابتهاج المتعلم بقدر حدوث التعلم وقارن الطالب بنفسه ولا تقارنه بزملائه وشجع التعاون بين الطلاب والتنافس وامنح فيهم التعلم الذاتى، واجعل الطلاب يبدعون واستخرج طاقاتهم وابتكر طرق غير مكلفة لتكريمهم وعزز ثقتهم بنفسهم، ورسخ التوقعات الإيجابية بين الطلاب ويقدروا اراء بعضهم وتهنئة بعضهم البعض حال النجاح واكتشاف نقاط ضعف للطلاب لعلاجها".