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وداعا بهاء طاهر.. مسيرة عطاء طويلة فى القصة والرواية والترجمة (إنفوجراف)

الخميس، 27 أكتوبر 2022 10:59 م
وداعا بهاء طاهر.. مسيرة عطاء طويلة فى القصة والرواية والترجمة (إنفوجراف) وداعا بهاء طاهر

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غيب الموت قبل قليل الكاتب الكبير بهاء طاهر عن عمر ناهز 87 عاما وذلك بعد صراع مع المرض.
 
وداعا بهاء طاهر
وداعا بهاء طاهر
ولد بهاء طاهر في محافظة الجيزة في 13 يناير سنة 1935، عمل مترجمًا في الهيئة العامة للاستعلامات بين عامي 1956 و1957، وعمل مخرجًا للدراما ومذيعًا في إذاعة البرنامج الثاني الذي كان من مؤسسيه حتى عام 1975 حيث منع من الكتابة. بعد منعه من الكتابة ترك مصر وسافر في أفريقيا وآسيا حيث عمل مترجما. وعاش في جنيف بين عامي 1981 و1995 حيث عمل مترجما في الأمم المتحدة عاد بعدها إلى مصر حيث يعيش إلى الآن.
 
ومن أشهر روايات بهاء طاهر خالتى صفية والدير وواحة الغروب.

بهاء طاهر

وفاة بهاء طاهر

اعمال بهاء طاهر

روايات بهاء طاهر



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