اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 08:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن: روسيا لا تنوى التفاوض حول أوكرانيا فى المستقبل المنظور

الخميس، 27 أكتوبر 2022 08:00 ص
واشنطن: روسيا لا تنوى التفاوض حول أوكرانيا فى المستقبل المنظور منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربى، أن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر أن روسيا لا تنوي بدء مفاوضات السلام حول أوكرانيا في المستقبل المنظور.

وأضاف: "بوتين ليست لديه رغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات في المستقبل المنظور".

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم لأوكرانيا لتوفير شروط مواتية لكييف في المفاوضات.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن أوكرانيا فقدت سيادتها عمليا وأصبحت أداة في السياسة الخارجية الأمريكية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا "أداة" لضرب روسيا والدولة الاتحادية مع بيلاروس ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة.


جون كيربى

واشنطن

امريكا

كييف

الحرب الروسيه الاوكرانيه

اوكرانيا

موسكو



الموضوعات المتعلقة

موسكو: الأقمار الاصطناعية الأمريكية أهدافا مشروعة لنا إن استخدمت فى أزمة أوكرانيا

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:22 م

بوتين: أوكرانيا أصبحت أداة للسياسة الخارجية الأمريكية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 03:08 م

أوكرانيا: لدينا خطة لتحرير الأراضى "المحتلة" ونستعد لأشرس معركة فى "خيرسون"

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:52 ص

الجارديان: روسيا تلجأ للأمم المتحدة وتتهم أوكرانيا بالسعى لاستخدام "قنابل قذرة"

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 09:25 ص

العالم هذا الصباح.. كرنفال اليقطين يزين مزارع كندا.. موسكو: لا نخطط أبدا لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.. الأمن العام اللبناني: نستضيف أكثر من مليوني سوري وعودة 750 نازحا إلى دمشق

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة