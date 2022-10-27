نقيب المعلمين: نعمل جميعا للارتقاء بمستوى المعلم ليؤدى رسالته على أكمل وجه

كتبت آية دعبس

أكد خلف الزناتى ، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أن المعلم يبقى هو العنصر الأهم فى تطوير التعليم ، ونعمل جميعا على الارتقاء بمستواه المهنى وتطوير مهاراته ليؤدى رسالته على أكمل وجه فى تربية وتعليم الأجيال.

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فى احتفالية وزارة التربية والتعليم ، بعيد المعلم ، برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ، التى أعلن خلالها اطلاق عدد من الامتيازات للمعلمين أهمها مشروع انا المعلم الذى يحمل سند المعلم ومنصة للتدريب المهنى وكارت انا المعلم برعاية البنك المركزى يحمل خصومات مالية للمعلمين.

ووجه الزناتى الشكر والتقدير لكل معلم مخلص يفنى عمره في تعليم أبناء أمته، ويترك فى نفوسهم أثرا طيبا وعلما نافعا.

وأوضح نقيب المعلمين أن التدريس ليس مجرد مهنة ولكنها رسالة يحمل مشاعلها المعلمين لرفع راية الوطن بكل عز وفخر.