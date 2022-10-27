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موانئ البحر الأحمر: تصدير 39 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا البحرى للهند

الخميس، 27 أكتوبر 2022 10:36 ص
موانئ البحر الأحمر: تصدير 39 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا البحرى للهند ميناء البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، تصدير 39 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا البحري، متجه لدولة الهند علي متن السفينة Champion، واجمالي حجم تداول البضائع اليوم 52 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة علي متن 8 سفن متواجدة علي أرصفة موانئ الهيئة المختلفة .

وأكدت الهيئة في بيان لها أن تم تداول  739 شاحنة و 620 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6200 طن بضائع ، 407 شاحنة 599 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 45800 طن بضائع ، 332 شاحنة و21 سيارة  .

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس، كما غادرت السفينتين الحرية2 ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة، والحرية2 ودليلة وغادرت السفينتين الرياض وبوسيدون اكسبريس .

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا وغادرت السفينتين ايلة وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1352 راكب بموانئها.


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