محافظ بورسعيد: توفير حياة كريمة لأهالى المثلث المعدوم فى عهد الرئيس السيسى

بورسعيد _محمدفرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع أهالي منطقة المثلث جنوب بورسعيد، وذلك لاستعراض ومناقشة مخطط تطوير وتنمية منطقة المثلث المعدوم جنوب بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء الحسين فرحات محمد المدير التنفيذي لجهاز حمايه وتنميه البحيرات والثروة السمكية ودكتور صلاح الدين مصلحي رئيس مجلس إدارة الجهازواللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، وممثلي الجهات الأمنية و ممثل عن وزارة الزراعة ورئيس حى الجنوب و مدير مديرية الزراعة واهالي منطقة المثلث.

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتطوير جنوب بورسعيد، متطرقا لاعمال التطهير والتطوير والتكريك التي شهدتها بحيرة المنزلة ساهمت في إحداث تغيير كلي بالبحيرة، وذلك بعد أن تغيرت نوعية المياه وأصبحت أكثر نقاءا، فضلا عن تحسين الثروة السمكية بالمنطقة، وقدم محافظ بورسعيد عرضا تقديميا حول الوضع الراهن للمنطقة، موضحا أن مساحات المنازل والأراضي الزراعية و المشروعات السمكية بالمنطقة، كما تحدث محافظ بورسعيد عن جهود الدولة في إقامة مشروعات عملاقة جنوب وشرق بورسعيد، مثل محطة معالجة مياه بحر البقر، والمزارع السمكية، والتوسعات الزراعية وغيرها.

كما استعرض محافظ بورسعيد شرحا حول مخطط التنمية والتطوير الذي من المقرر تنفيذه في منطقة المثلث المعدوم، تماشيا مع خطة الدولة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، موجها كافة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قرار تنمية وتطوير منطقة المثلث المعدوم، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بهذه المناطق، ومن جانبهم ، وجه عدد من أهالي منطقة المثلث المعدوم الشكر لمحافظ بورسعيد على مخطط التنمية والتطوير الذي سوف تشهده المنطقة.