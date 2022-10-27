محافظ الفيوم يتابع آخر الإجراءات لتأهيل وإعادة تشغيل مصنع أعلاف جرفس

الفيوم رباب الجالي

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مع وفد جامعة الفيوم برئاسة الدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، آخر الإجراءات التى تم اتخاذها بالتعاون بين المحافظة وجامعة الفيوم، لتأهيل وإعادة تشغيل مصنع أعلاف جرفس، في إطار الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وممتلكاتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم السابق، الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجي بكلية الزراعة، والدكتور محمود على عبدالفتاح عميد كلية الزراعة، والدكتور جمال محمود وكيل الكلية، والدكتور إسلام هلالي وكيل كلية الهندسة، والدكتور صلاح الدين محمد أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة، والدكتور محمد صابر على مدير مركز البحوث والتجارب، والدكتور محمد عبدالحميد عضو هيئة التدريس بالكلية، والأستاذ وسام فرحات مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة.

وتناول الاجتماع، متابعة آخر الإجراءات والمستجدات، لتأهيل وإعادة تشغيل مصنع أعلاف جرفس، بالتنسيق بين المحافظة وجامعة الفيوم، ووضع آليات للتعاون والعمل المشترك في إطار من تضافر الجهود وتوحيد الأهداف والرؤى والمقترحات، للارتقاء بأحد الأصول التنموية والخدمية على أرض المحافظة، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطن الفيومي من خلال توفير فرص العمل، والمشاركة في التنمية المستدامة بإحياء أصل من أصول الدولة، ممثلاً في تأهيل وإعادة تشغيل مصنع أعلاف جرفس.