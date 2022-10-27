للحصول على نوم هادئ .. احرص على تناول هذه الأطعمة

كتب – حسام الشقويرى

ينصح العلماء بأهمية الحصول على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم غير المتقطع كل ليلة، وهناك العديد من الطرق التي يمكن باتباعها الحصول على نوم جيد وأهمها تناول عدد من الأطعمة والمشروبات التي لها خصائص تعزز النوم الهادىء بدون أرق وفقا لما نشره موقع healthline

إليك أفضل أطعمة ومشروبات يمكنك تناولها قبل النوم لتحسين جودته:

1 - اللوز

اللوز مصدر للميلاتونين والمغنيسيوم المعدني المعزز للنوم، وهما خاصيتان قد تجعلهما طعامًا رائعًا لتناوله قبل النوم.

2 – الديك الرومى

يساهم البروتين الموجود في الديك الرومي أيضًا في قدرته على تعزيز التعب، و هناك أدلة على أن تناول كميات معتدلة من البروتين قبل النوم يرتبط بنوعية نوم أفضل ، بما في ذلك قلة الاستيقاظ طوال الليل.

3 - شاي البابونج

يحتوي شاي البابونج على مضادات الأكسدة التي قد تعزز النعاس ، وقد ثبت أن شربه يحسن نوعية النوم بشكل عام.

4 – الكيوى

الكيوي غني بالسيروتونين ومضادات الأكسدة ، وكلاهما قد يحسن نوعية النوم عند تناوله قبل النوم.

5 - حامض عصير الكرز

يحتوي عصير الكرز الحامض على هرمون الميلاتونين المعزز للنوم وقد يساعد في الحصول على نوم جيد ليلاً.

6 - الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا رائعًا لفيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وكلاهما له خصائص قد تحسن نوعية نومك.

7 – الجوز

للجوز بعض الخصائص التي قد تعزز النوم بشكل أفضل. على سبيل المثال ، فهي مصدر كبير للميلاتونين والدهون الصحية.

8 -. شاي زهرة الآلام

يحتوي شاي زهرة الآلام على Apigenin ولديه القدرة على زيادة إنتاج حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA). هذا قد يؤثر على النوم.