ما هو فرط النوم؟.. تعرف على كيفية علاجه

كتبت فاطمة خليل

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تشعر بنقص الطاقة، ولكن إذا كنت تنام جيدًا في الليل وما زلت تشعر دائمًا بالنعاس الشديد، ولا يمكنك قضاء يومك دون قيلولة أو النوم - حتى أثناء التحدث أو الأكل- فقد يكون لديك ما يُعرف باسم فرط النوم أو النعاس المفرط أثناء النهار، ويمكن أن يكون فرط له تأثير على عملك أو منزلك أو حياتك الاجتماعية، في هذا التقرير نتعرف على فرط النوم وطرق علاجه، بحسب موقع " livehealthily".

ما هو فرط النوم ومن يصاب به؟

يُعتقد أن فرط النوم غير الناجم عن حالة صحية أو دواء آخر نادر الحدوث وربما يصيب أقل من 1٪ من الأشخاص.

وغالبًا ما يكون أحد الأعراض وليس حالة في حد ذاته. تختلف التقديرات ، لكن تشير الأبحاث إلى أن ما بين 4 ٪ و 25 ٪ من الناس قد يتأثرون في مرحلة ما. يمكن أن يكون بسبب:

-اضطراب النوم

-حالة صحية أخرى

-بعض الأدوية

-أسلوب الحياة

ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يتم تشخيصه على أنه "فرط نوم مجهول السبب" - مما يعني أنه لا يوجد تفسير معروف لسبب حدوثه.

أعراض فرط النوم

يجعل فرط النوم من الصعب عليك البقاء مستيقظًا أثناء النهار وقد تغفو في أي وقت- حتى عندما تكون في منتصف الحديث أو الأكل. يمكن أن يحدث عدة مرات على مدار اليوم، وبدون أن تقصد النوم.

لتشخيص فرط النوم ، يجب أن يحدث هذا عادة في معظم الأيام لمدة 3 أشهر على الأقل.

إذا كنت تعاني من فرط النوم لديك الأعراض التالية:

-قيلولة في كثير من الأحيان – ولكن قد لا تشعر بالانتعاش بعد الاستيقاظ

-تنام في أي مكان - أثناء الأكل أو العمل أو القيادة أو التحدث

-تنام لفترة طويلة في الليل - غالبًا أكثر من المعدل الطبيعي (مثل +10 ساعات)

-تجد صعوبة في الاستيقاظ (حتى مع المنبهات) والشعور بالارتباك والترنح بعد الاستيقاظ - المعروف باسم "سكر النوم"

قد تصاب أيضًا ببعض الأعراض التالية:

طاقة منخفضة

الصداع

فقدان الشهية

الشعور بعدم الارتياح أو الانفعال أو الغضب

التفكير أو التحدث ببطء

صعوبة في التركيز أو تذكر الأشياء

الهلوسة

مشاكل الصحة العقلية، مثل القلق أو الاكتئاب أو الذهان

علاج فرط النوم

يعتمد العلاج الموصى به على سبب فرط النوم لديك لكن العلاجات التي يمكن استخدامها لفرط النوم تشمل:

-الأدوية التي تجعلك تشعر بمزيد من الاستيقاظ –

-ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) - يُستخدم عادةً في حالات انقطاع النفس الانسدادي النومي ، ويساعد هذا العلاج في إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا أثناء نومك ترتدي قناعًا متصلًا بمضخة صغيرة توفر إمدادًا ثابتًا من الهواء لإيقاف انسداد الحلق

-مضادات الاكتئاب إذا كنت تعاني أيضًا من الاكتئاب وهذا يتعارض مع نومك