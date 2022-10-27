ضبط سلاح نارى وكمية من الذخائر والمواد المخدرة بحوزة 3 عناصر إجرامية بالمنيا

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والإتجار بالمواد المخدرة.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية ومطلوب ضبط وإحضار أحدهم فى قضايا "قتل – مقاومة سلطات – مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 7 أحكام جنايات محكوم عليه فيهم بالسجن 31 سنة - مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى).. حال إستقلالهم سيارة ربع نقل بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا.. وبحوزتهم (بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 13 خزينة - كمية من مخدر الشابو – مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمولة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.