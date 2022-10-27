اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 05:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبيرة مصرفية: قرارات الحكومة تضع الاقتصاد على خارطة الطريق الصحيح

الخميس، 27 أكتوبر 2022 05:36 م
خبيرة مصرفية: قرارات الحكومة تضع الاقتصاد على خارطة الطريق الصحيح سهر الدماطى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إن ما تم الإعلان عنه من الحكومة ومحافظ البنك المركزى هي إجراءات أساسية ومهمة، متابعة: اليوم نحن والعالم في فترة استثنائية حدث بها مشكلات اقتصادية كثيرة .

وأضافت الخبيرة المصرفية، خلال برنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أن نسبة العملات في العالم كلها أمام الدولار تأثرت، ودخل العالم في أزمة تضخم واحتمالية ركود وهذا أثر على كل اقتصادات العالم وأولها مصر.

وأوضحت الخبيرة المصرفية، أن الإجراءات التي تم اتخاذها تساهم في وضع الاقتصاد على خارطة الطريق الصحيح ، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بعمل مظلة اجتماعية قوية لدعم محدودى الدخل.


سهر الدماطى

الحكومه

مصر

اقتصاد مصر

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة