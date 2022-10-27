اليوم السابع
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المتهم امرأة.. هجوم بسكين على مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:20 م
المتهم امرأة.. هجوم بسكين على مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
وكالات الأنباء

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اعتقلت السلطات النيوزيلندية امرأة "57 عاما"، بعد أن شنت هجوما على مكتب رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، فى العاصمة أوكلاند، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن عناصر من الشرطة ورجال إطفاء حضروا، صباح الخميس، إلى مكتب جاسيندا أرديرن الانتخابى فى ضاحية مورنينغسايد.

وأوضحت التقارير أن "شخصا شوهد وهو يحطم ثقبا في باب المكتب، ويلقي بشيء في الداخل، قبل أن يتدفق الدخان عبر المبنى"، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم العثور على سكين كبير على الرصيف، فيما سمع صحفى رجال الإطفاء وهم يحذرون صاحب متجر قريب من "لمس مقبض السكين".

وأكدت الشرطة أنه "تم الإبلاغ عن الحادث في حوالي الساعة 8.20 صباحا، حيث تم إلقاء جسم من خلال نافذة"، لافتة إلى أنها تجري التحقيقات اللازمة.

ولم يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، ولم تكن رئيسة وزراء نيوزيلندا متواجدة في المبنى، إذ سافرت برفقة خطيبها كلارك جيفورد إلى القارة القطبية الجنوبية. ومن المفترض أن تعود إلى نيوزيلندا في وقت متأخر الجمعة.

 

 


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