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الأوقاف تنظم أمسية لكبار المبتهلين من مسجد الإمام الحسين عقب صلاة العشاء اليوم

الخميس، 27 أكتوبر 2022 02:00 ص
الأوقاف تنظم أمسية لكبار المبتهلين من مسجد الإمام الحسين عقب صلاة العشاء اليوم مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه
كتب على عبد الرحمن

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تنظم وزارة الأوقاف، عقب صلاة العشاء اليوم الخميس، أمسية ابتهالية لكبار المبتهلين وذلك بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، بالقاهرة، ويشرف عليها حسام صقر وإخراج فني عبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية السابق.
 
يأتى ذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف الريادى فى عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.
والمبتهلين وهم: 
1- المبتهل/ عبد اللطيف وهدان.
2 - المبتهل/ أحمد البشتيلي.
3- المبتهل/ إبراهيم راشد.
4- المبتهل/ شريف عبد المنعم.
5 - المبتهل/ محمد الصعيدي.
6- المبتهل/ محمد عبد الرءوف السوهاجي.
7- المبتهل/ أحمد أبو خطوة.
8 - المبتهل/ محمد الجزار.

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