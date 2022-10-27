استمرار توريد الأرز الشعير من المزارعين حتى منتصف ديسمبر المقبل

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام الأرز الشعير من المزارعين حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل في إطار حرص الوزارة على توفير الأرز وتأمين مخزون استراتيجى من كل السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، على استمرار العمل بقرار منع تصدير الأرز الأبيض إلى خارج ‏الجمهورية لتلبية احتياجات المواطن من الأرز والحفاظ على استقرار ‏أسعار الأرز الأبيض بالأسواق.

ساهم قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بفتح باب توريد الأرز الشعير لمضارب القاطع الخاص إلى ارتفاع حصيلة الأرز المورد من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية، حيث تم توريد أكثر من 170 ألف طن أرز منذ بدء موسم الحصاد في 25 أغسطس الماضى وحتى الآن

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ عدد المضارب الخاصة المشاركة في منظومة توريد الأرز بلغت نسبة 65% من عدد المضارب في مصر، الأمر الذى أسهم فى زيادة نسبة عمليات التوريد وأن سعر الأرز يواصل حاليًا الانخفاض في السوق المحلية، حيث بلغ سعر كيلو الأرز 10 جنيهات، فضلًا عن استمرار المجمعات الاستهلاكية فى طرح الأرز خارج بطاقة التموين بنفس السعر على البطاقة التموينية من أجل التسهيل على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من سلعة الأرز.